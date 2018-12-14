ما بين المشي والمقاهي...تعرف على الأماكن التي يستوحي منها الأغنياء أفكارهم الخلاقة

يثير نجاح الكثير من الأغنياء وأصحاب الشركات العديد من العامة، الذين يرغبون في تقليدهم بطقوس حياتهم اليومية وحتى الصغيرة منها.

يختلف العديد من هؤلاء الأغنياء أصحاب الشركات العملاقة والأفكار، في طرق التفكير والأماكن التي توحي لهم بأفكار عبقرية لطالما منحتهم الشهرة.

وقام موقع "BBC Mundo" الإسباني بنشر تحقيق أجراه مع عدد من مشاهير العالم.

مؤسس أشهر موقع للتواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، والذي يعتبر واحدا من أغنياء العالم، قال إن مكانه المفضل عند التفكير في الأفكار العظيمة هو حديقته، حيث يمشي هناك بمسارات دائرية.

من جهته وصف مؤسس شركة "مايكروسوفت" وثاني أغنى رجل في العالم، بيل غيتس، بأن المشي والقيادة باللحظات المثالية للتفكير والأفكار الخلاقة.

When it comes to meditation, @andypuddicombe turned me from a skeptic to a believer. https://t.co/hRos0ulrH6 — Bill Gates (@BillGates) ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

في حين اعتبرت، شيريل ساندبرغ، المديرة العامة لـ"فيسبوك"، بأن جهاز الجري هو أفضل مكان للحصول على أفكار جديدة.

مؤسس شركة "LinkedIn"، ريد هوفمان، قال بان الحديث مع الناس والجلوس في مقهى جديد، هي من الأشياء والأماكن التي تساعده على ولادة أفكار عبقرية.