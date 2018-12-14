شاهد أكثر فيديو مكروه في تاريخ "يوتيوب"

أعلن موقع "يوتيوب" رسميا عن أكثر فيديو حظي بأكبر مرات عدم أعجاب عبر منصته في كل الأوقات.

وكانت المفاجأة أن الفيديو السنوي الذي أعده "يوتيوب" عن بعض من أكثر الفيديوهات مشاهدة خلال 2018، هو الفائز بنصيب "أكثر فيديو مكروه في كل الأوقات"، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

ونال الفيديو، الذي يحمل عنوان "Rewind 2018"، اللقب بعد حصده لأكثر من 10 ملايين عدم أعجاب، منذ طرحه في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ولم يبد متابعو الفيديو، الذي يضم لقطات لـ أكثر الفيديوهات مشاهدة وزواجا خلال 2018، انبهارا بمحتواه، والذي يقدمه الممثل الأمريكي، ويل سميث.

وعلى الرغم من إخفاق الفيديو، إلا أن "يوتيوب" لم يعبر عن انزعاجه من النتيجة، وقال متحدث عنه في بيان: "في كل عام عندما نصدر فيديو "Rewind"، والذي نهدف من وراءه في المقام الأول أن نجعل المجتمع يتفاعل معه، بما يشمل هذا إبداء الأعجاب وعدم الإعجاب به".

وتابع: "مع ملايين التعليقات، والملايين من إبداءات الأعجاب وعدم الأعجاب، وتحقيق الفيديو لأكثر من 100 مليون مشاهدة، فنحن سعداء بالنتائج".

وبدأ موقع "يوتيوب" في نشر فيديو "Rewind" السنوي، منذ عام 2010، والذي يشير إلى أبرز الأحداث الثقافية والفنية التي شكلت معالم السنة.