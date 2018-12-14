ميشيل أوباما تخطف الأضواء من ميلانيا في احتفالات الميلاد (فيديو)

نشرت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة الأمريكية، ميشيل أوباما، البهجة في مشفى للأطفال في كولارادو الأمريكية، عندما انضمت لسانتا كلوز، وقرأت للأطفال قصة من وحي الأعياد.

زيارة ميشيل إلى المشفى شهدت موقفا طريفا عندما سألتها إحدى الطفلات عن الرقصة المفضلة لديها، واعترفت بأنها تجهل تأدية رقصة "the floss".

لتقف الفتاة صاحبة الـ14 عاما، على قدميها وتؤدي الرقصة، الأمر الذي دفع ميشيل لتقف وترقص رقصة الجاز، في جو من البهجة والتصفيق الحار.

— MICHELLE OBAMA DANCES—



Former First Lady #Michelle #Obama was asked what her favorite dance move was. She couldn’t find an exact answer. But, said she can’t floss.



Then, one @childrenscolo kid taught her, and #Santa, how to do the #Fortnite “Orange Justice” dance @CBSDenver pic.twitter.com/VVB6SJD5EK — Dillon Thomas (@DillonMThomas) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

وصف الكثيرون بأن ميشيل فازت بمحبة الجمهور، وغطت على الظهور العلني للسيدة الأولى ميلانيا ترامب، في وقت سابق من ذلك اليوم، قرأت فيه للأطفال في مشفى الأطفال الوطني في واشنطن العاصمة.