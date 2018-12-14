شاهد... العائلة المالكة البريطانية تكشف عن بطاقات معايدة الكريسماس

كشفت العائلة المالكة البريطانية عن بطاقات عيد الميلاد للعام الجاري، اليوم الجمعة، حيث اختار الأمير وليام صورة عائلية تغلب عليها السكينة، بينما اختار شقيقه الأصغر هاري صورة التقطت ليلة زواجه من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

وتظهر الصورة الخلابة وهي غير ملونة هاري وميغان، اللذين ينتظران مولودهما الأول في الربيع، وهما يشاهدان ألعابا نارية في حفل الاستقبال الذي أعقب زواجهما في قلعة وندسور في مايو/ أيار الماضي.

The Duke and Duchess of Sussex are delighted to share a new photograph from their Wedding Reception at Frogmore House on 19th May.



The photograph, which features on Their Royal Highnesses’ Christmas card, was taken by photographer Chris Allerton. pic.twitter.com/PQPUuRwnIj — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 14, 2018

​واختار وليام، الثاني في ترتيب ولاية عرش بريطانيا، صورة يغلب عليها الطابع التقليدي أكثر لبطاقة المعايدة الخاصة به. ويظهر وليام في الصورة مع زوجته كيت وأطفالهما الثلاثة جورج (5 أعوام) وتشارلوت (3 أعوام) ولويس الرضيع مبتسما في منزلهم الريفي.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family.



The photograph, taken by Matt Porteous, shows The Duke and Duchess with their three children at Anmer Hall, and features on Their Royal Highnesses’ Christmas card this year. pic.twitter.com/6XqCMlhLi8 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 14, 2018

​كما كشف الأمير تشارلز، الذي يحتفل في العام الجاري بذكرى مولده السبعين، عن بطاقة المعايدة الخاصة به وتظهره مع زوجته كاميلا جالسين على مقعد في حديقة منزلهما في لندن.

And to add so the seasonal bliss this morning 🎄 here is another lovely Christmas card featuring Prince Charles and Duchess Camilla 🇬🇧👑 pic.twitter.com/yXo9jzlfG8 — Kelly Mathews (@allthingsregal) December 14, 2018

​وانتشرت شائعات في بعض الصحف الشعبية البريطانية في الأسابيع القليلة الماضية عن توتر العلاقات بين وليام وكيت وهاري وميغان لكن جميع أفراد العائلة المالكة سيقضون عيد الميلاد سوية وفقا للتقليد السنوي المعتاد في ضيعة ساندرينجام، مقر الملكة إليزابيث شرقي إنجلترا.