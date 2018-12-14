عمرو دياب يشعل الأجواء في السعودية... ويوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ (فيديو)

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، ويعد أولى حفلات الهضبة التي يحييها في المملكة.
وغنى عمرو دياب في بداية الحفل ميدلي قصيرا جمع فيه عددا من أغانيه القديمة، أبرزها أغنية "تملي معاك" التي انتزع بها صيحات الجمهور، وتبعها بباقة متنوعة من أجدد وأروع أغانيه من بينها أغاني ألبومه الجديد "كل حياتي".
🎥 #فيديو_الرياضية|— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
الجماهير تتفاعل بشكل كبير مع عمرو دياب..#فعاليات_فورملا_الدرعيه
#AdDiriyahEPrix pic.twitter.com/pnqluEPc14
كما وجه الفنان المصري الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية على استضافته في المملكة وراعية الحفل.
🎥 #فيديو_الرياضية|— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨
عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ وسط تفاعل من الحضور#فعاليات_فورملا_الدرعيه
#AdDiriyahEPrix pic.twitter.com/RAeViSAhxU
وكان عمرو دياب قد حصد ملايين المشاهدات بأغاني وكليبات ألبومه الجديد "كل حياتي"، إذ تخطت أغنية "يتعلموا" حاجز الـ17 مليون مشاهدة، فيما كسرت أغنية "بحبك أنا" حاجز الـ34 مليون مشاهدة على يوتيوب.
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