شاهد مفاجأة عمرو دياب في أولى حفلاته بالسعودية (صورة)

شهدت أولى حفلات المطرب المصري، عمرو دياب، في المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، مفاجأة لجمهوره.

وقدم عمرو دياب أثناء إحيائه للحفل، صديقه الممثل المصري، محمد هنيدي، الذي صعد على خشبة المسرح، وقام بتحية الجمهور.

وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا بالمملكة العربية السعودية بمنطقة الدرعية، والذي يعد أولى حفلات الهضبة التي يحييها بالمملكة.

قدم دياب خلال الحفل عدد من أهم وأشهر أغنياته منها "قمرين، ويا أجمل عيون، ويا ساحر، ويتعلموا، وده لو اتساب".

عمرو دياب و محمد هنيدي من حفل #فعاليات_فورملا_الدرعيه pic.twitter.com/UgnBhsNJ26 — ع د Arena 🕺🏻🎼 (@AmrDiabArena) December 15, 2018

كما قدم المطرب المصري، أغنيته الشهيرة "برج الحوت"، التي تفاعل معها الجمهور بحماس شديد.

وأكد عمرو دياب خلال حفله الأول بالسعودية، أنه لا يصدق تواجده في الرياض لإحياء حفل هناك.