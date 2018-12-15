بعد أزمة فستانها... رانيا يوسف تكشف أسرارا شخصية وتوجه رسالة لمحمد صلاح (فيديو)

وشاركت رانيا يوسف 4 مقاطع فيديو تستعرض تصريحاتها لفضائية "إم بي سي مصر" المصرية، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور "إنستغرام".
وتابعت: "أول راتب كان 15 جنيها، وعندما عملت كمضيفة طيران، وكان راتبي وقتها 2000 واشتريت وقتها ملابس".
وأفصحت أنها أم لابنتين، الكبرى تدعى ياسمين وتبلغ من العمر 18 عاما، وتناديها بـ"جيسي أو جاسينو"، والصغرى أسمتها نانسي وعمرها 15 عاما، وتناديها بــ "ننوسة أو نانسينو".
وقالت إن اسم تدليلها هو "رنوشة"، وإن واحدة من بناتها تقول لها "مامي"، أما الأخرى فتناديها بـ "يامّا".
وتأتي تصريحات رانيا يوسف الأخيرة، بعد انتهاء أزمة فستانها الشفاف، الذي ارتدته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 40، وأثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
من ناحية أخرى، وجهت رانيا يوسف، رسالة إلى اللاعب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بمناسبة فوزه للمرة الثانية بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018، من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
مبروك #محمد_صلاح الفوز بجائزة BBC لأفضل لاعب فى افريقيا 2018 للعام الثانى— رانيا يوسف (@RaniahYousief) December 14, 2018
🇪🇬🇪🇬🇪🇬@MoSalah pic.twitter.com/MSdIB5xvCj
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