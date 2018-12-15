في كوبا... لدغة عقرب علاج للألم

ولم يعد ينظر إلى علاج كاساناس الطبيعي على أنه شيء مستغرب.

© Sputnik . Alexander Kryazhev عقرب يلدغ راكبًا على متن طائرة أمريكية

ووجد باحثون في كوبا أن سم العقرب الأزرق المنتشر في كوبا، يحتوى على خواص مضادة للالتهاب ومخففة للألم، وربما تكون قادرة على تأخير نمو الأورام لدى بعض مرضى السرطان.

وعلى الرغم من أن بعض أطباء الأورام في الخارج يقولون إنه من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث كي يتسنى تعزيز مثل هذا الادعاء، تستخدم شركة "لابيوفام" الكوبية للمنتجات الدوائية سم العقرب منذ عام 2011 لصنع أحد أدوية الطب التماثلي ويعرف باسم "فيداتوكس".

ولقي هذا الدواء رواجا، وقال، كارلوس ألبرتو ديلجادو، مدير الأنشطة التجارية بشركة "لابيوفام" لرويترز إن المبيعات ترتفع 10% سنويا، ويباع "فيداتوكس" بالفعل في نحو 15 دولة في شتى أنحاء العالم، وتجري حاليا محادثات مع الصين لبيع هذا الدواء هناك.

وقال كاساناس أثناء عرضه دواءه الشافي للألم بعقرب عثر عليه تحت كومة من الأنقاض في أرض يزرعها في إقليم بينار ديل ريو بغرب كوبا "أضع العقرب في المكان الذي أشعر بألم فيه"، وبعد أن يضغط عليه لمدة كافية يلدغه.

وقال "يؤلمني لفترة وجيزة، ولكن بعد ذلك يهدأ الألم ويختفي ولا أشعر بأي آلام بعدها".