"إنستغرام" يحدد أسعد مكان على وجه الأرض

وفقا لموقع Instagram ، فإن ديزني لاند في طوكيو هو أسعد موقع في العالم — حيث يضع المستخدمون أكثر الوجوه المبتسمة، حسب الموقع الصحفي للشبكة الاجتماعية.
كما قام Instagram بتلخيص نتائج عام 2018 — حيث ترك المستخدمون 14 مليار قلب في التعليقات.
وأشهر هاشتاغات هي #metoo و #timesup و #marchforourlives.
يذكر أنه تم إنشاء تطبيق إنستغرام لنشر الصور ومقاطع الفيديو في عام 2010 ، وبدأ بتطويره في سان فرانسيسكو. وفي الآونة الأخيرة ، أصبح في الشبكة الاجتماعية خاصيىة إرسال رسائل صوتية.
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