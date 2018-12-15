الباحثون يشرحون سبب رؤية نور ساطع في نهاية نفق قبل الموت

يتحدث بعض من شارفوا على الموت عن رؤية نور ساطع ​ في نهاية نفق أو عن ملاقاة عزيز فارقهم منذ زمن أو غيرها من الأحاسيس التي قد تدفعهم للاعتقاد بأنهم يعبرون إلى ​الحياة الأخرى.

ووفقا لعالم البيولوجيا العصبية السويسري أولاف بلانك، هناك نوعان من الظواهر التي تحدث في وقت وفاة الشخص، وفقا: planet-today.ru.

وقال الباحثون إن هذه الظاهرة مرتبطة باضطرابات في عمل أحد نصفي الدماغ. وإذا حدثت الاضطرابات في الفص الأيسر، فعندئذ سيكون لدى الفرد متلازمة "النفق"، وأما إذا حدث في الأيمن فيصبح سببا لظهور أصواتا وصورا ظلية، ويعتزم الباحثون أن يدرسو المزيد عن تفاصيل هذه الظاهرة ظهور نور ساطع في نهاية نفق.