أهم النصائح التي يقدمها الروس لقيادة آمنة خلال الشتاء

قيادة السيارة في فصل الشتاء ليست بالأمر السهل فب شوارع روسيا، وقد تعتبر أمر خطير إذا لم يتحل السائق بكثير من الحيطة والحذر في قيادته.

وتسبب تراكم الثلوج فرصة أكبر لحصول الحوادث حيث تصبح الإطارات زلقة ويقل الاحتكاك مع الأرض، مما يزيد من صعوبة التحكم في السيارة وإبقاءها ثابتة على الطريق.

ومن ناحية أخرى، تنخفض جودة الرؤية عند السائق بسبب الثلوج المتساقطة على الزجاج وتصبح مراقبة الطريق عملية صعبة.

لذلك يقدم الروس مجموعة من النصائح لقيادة السيارة بأمان في الأجواء المثلجة.

1-الإطارات وأرضية السيارة

مع اقتراب فصل الشتاء لابد من استبدال الإطارات الصيفية بإطارات شتوية مصممة للتكييف مع الطرقات الجليدية، حيث تتميز الإطارات الشتوية بقدرتها على تصريف وطرد مياه الأمطار العالقة بها من خلال النقوش والمسارات، وهذه النقوش والبروزات بالإطار الشتوي ترفع من معامل الاحتكاك بين السيارة والطريق، وهو ما يساعد في زيادة فاعلية الفرامل.

بالاضافة الى ما سبق من الأفضل استبدال أرضيات السيارة بالحصائر المطاطية: فالثلج والملح والمطر يمكن أن يتسببوا في إتلاف أرضية السيارة.

© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez أهم النصائح التي يقدمها الروس لقيادة امنة خلال فصل الشتاء

2-التأكد من أن السيارة مهيأة قبل الانطلاق

سواء أكانت السيارة قديمة أو جديدة، يجب على السائق أن يكون على دراية بما يحدث تحت غطاء محرك السيارة.

فيجب التأكد من صلاحية نظام التدفئة في السيارة، وكذلك أنظمة إذابة الثلج من على الزجاج، نظام منع تكثف البخار على الزجاج، والتأكد من صلاحية مساحات المطر الأمامية والخلفية من أجل قيادة آمنة على الطريق. ومن المهم التأكد من أن البطارية سليمة، ففي فصل الشتاء من الأفضل استخدام بطارية ذات سعة 60 أمبير أو أكثر. ومع ذلك، فمن الحكمة شراء شاحن بطارية تساعد في تشغيل المحرك إذا انخفضت درجة الحرارة بشكل كبير. من الطرق الشائعة للحفاظ على البطارية مشحونة هي إزالة المشبك من جهة الاتصال الطرفي قبل مغادرة السيارة ليلا.

© AP Photo/ Keith Srakocic أهم النصائح التي يقدمها الروس لقيادة امنة خلال فصل الشتاء

3-أكياس الرمل

ينصح الروس بوضع عدد من أكياس الرمل في القسم الخلفي من السيارة والتي تقوم بزيادة وزن السيارة وتعطي المزيد من قوة الدفع على الثلج، ولكن من المهم عدم المباغلة في وضع الاكياس كي لا تحدث تأثيرا عكسيا.

كما تفيد أكياس الرمل في حال علقت بالسيارة بوضع القليل من الرمل أمام الإطارات من أجل الحصول على قوة دفع.

4-الإلتفاف والسرعة

من أهم القواعد الواجب اتباعها أثناء القيادة على الجليد هي الالتفاف، لأن تماسك الإطارات مع الطريق يكون معدوما، لا داعي للقيادة بشكل سريع أو اختيار السرعات العالية أثناء القيادة في الشتاء. كما يجب مراعاة انطلاق السيارة على سرعة ثابتة كي لا تنزلق العجلات، ما يؤدي إلى توقفها.

© AP Photo/ Robert F. Bukaty أهم النصائح التي يقدمها الروس لقيادة آمنة خلال فصل الشتاء

5-تشغيل الأضواء في النهار

ينصح باستخدام أضواء السيارات ليس فقط في الليل وإنما أثناء القيادة في في النهار أيضا وخصوصا على السيارات ذات الألوان البيضاء والرمادية، ما يجعل القيادة أكثر أمانا، ويساعد على تمييز وجود الآخرين.

© AP Photo/ LM Otero أهم النصائح التي يقدمها الروس لقيادة آمنة خلال فصل الشتاء

6-إرشادات عامة

من المهم المحافظة على نصف خزان الوقود ممتلئا على الأقل، لتجنب تجمد الوقود، كما أن الروس غالبا ما يشاهدون تقارير الطقس قبل القيادة لمسافة طويلة وخاصة قبل القيادة في مناطق معزولة.

وأخيرا، في حال التعرض للعواصف الثلجية الشديدة، التزم مكانك وانتظر حتى تهدأ العاصفة.