اتهام المغنية شاكيرا بالتهرب الضريبي في إسبانيا

ووجهت الاتهامات، أمس الجمعة 14 ديسمب/ كانون الأو،ل في إقليم كتالونيا الذي كثيرا ما تزوره شاكيرا لحضور مباريات صديقها جيرار بيكي اللاعب في صفوف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، وفقا لرويترز.
واتهم الادعاء شاكيرا بالتخلف عن دفع ضرائب على الدخل عن ثلاث سنوات أقامت خلالها في كتالونيا.
وارتبطت شاكيرا باللاعب الإسباني منذ بداية العقد الجاري وأنجبت منه طفلين.
وهذه أحدث قضية لشخصية أجنبية مشهورة مرتبطة بكرة القدم الإسبانية تواجه اتهامات بالتهرب الضريبي عن فترة إقامة داخل البلد الأوروبي.
وفتحت من قبل تحقيقات ضريبية بشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي زميل بيكي في برشلونة وكذلك البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي هذا العام.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)