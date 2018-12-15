اتهام المغنية شاكيرا بالتهرب الضريبي في إسبانيا

ووجهت الاتهامات، أمس الجمعة 14 ديسمب/ كانون الأو،ل في إقليم كتالونيا الذي كثيرا ما تزوره شاكيرا لحضور مباريات صديقها جيرار بيكي اللاعب في صفوف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، وفقا لرويترز.

© REUTERS / JAMAL SAIDI السجن ينتظر شاكيرا

واتهم الادعاء شاكيرا بالتخلف عن دفع ضرائب على الدخل عن ثلاث سنوات أقامت خلالها في كتالونيا.

وارتبطت شاكيرا باللاعب الإسباني منذ بداية العقد الجاري وأنجبت منه طفلين.

وهذه أحدث قضية لشخصية أجنبية مشهورة مرتبطة بكرة القدم الإسبانية تواجه اتهامات بالتهرب الضريبي عن فترة إقامة داخل البلد الأوروبي.

وفتحت من قبل تحقيقات ضريبية بشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي زميل بيكي في برشلونة وكذلك البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي هذا العام.