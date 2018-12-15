قرار سعودي بشأن "شجرة الكريسماس"

أكدت الهيئة العامة للجمارك السعودية، منع دخول "شجرة الكريسماس" إلى المملكة، مع اقتراب احتفالات نهاية العام الميلادي.

وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ردت الهيئة على سؤال أحد المتابعين بقول: "مرحبا بك، يمنع دخول شجرة الميلاد (شجرة الكريسماس). نسعد بتواصلك".

يذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، في ختام كل عام ميلادي، تشدد على المواطنين داخل المملكة والمؤسسات والفنادق والمطاعم والشركات، بضرورة منع أي مظاهر للاحتفال بأعياد الميلاد.

مرحباً بك، يمنع دخول شجرة الميلاد (شجرة الكريسمس). نسعد بتواصلك — الجمارك السعودية (@KsaCustoms) December 14, 2018

وشجرة عيد الميلاد، هي إحدى أكثر تقاليد عيد الميلاد انتشار بل أنها تعد الرمز الرئيسي له، وتكون مخروطية الشكل وخضراء ويتم تزيينها احتفالا بقدوم العام الجديد.

قصة شجرة الكريسماس

ووفقا لما نشر على موسوعة "ويكيبديا"، عادة تزيين شجرة عيد الميلاد سابقة للمسيحية، ومرتبطة بالعبادات الوثنية في إكرام وعبادة الشجرة.

وكانت تلك العادة منتشرة على وجه الخصوص في ألمانيا؛ ولذلك لم تحبذ الكنيسة في القرون الوسطى الباكرة عادة تزيين الشجرة.

🎄 Christmas Night and Christmas Tree 🎄…🔔🎅…✨ pic.twitter.com/r2bZZEHgsU — ＊Mayumi＊2018＊ (@MayusamaGo) December 15, 2018

ويعود أول ذكر لها في المسيحية إلى عهد البابا القديس بونيفاس (634 — 709) الذي أرسل بعثة تبشيرية لألمانيا، ومع اعتناق سكان المنطقة للمسيحية، لم تلغ عادة وضع الشجرة في عيد الميلاد، بل حولت رموزها إلى رموز مسيحية.

ولم تصح العادة اجتماعية مسيحية ومعتمدة في الكنيسة، إلا مع القرن الخامس عشر، حيث انتقلت إلى فرنسا وفيها تم إدخال الزينة إليها بشرائط حمراء وتفاح أحمر وشموع، واعتبرت الشجرة رمزا لشجرة الحياة المذكورة في سفر التكوين.