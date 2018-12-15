أكثر 10 أماكن زارها السياح في عام 2018

نشر موقع " TripAdvisor" قائمته السنوية لأكثر المناطق والأماكن الأثرية التي استقبلت سياحا للعام الحالي.

الموقع وبالإعتماد على إحصائية إستند بها على آراء السياح ووجهاتهم المفضلة، وضع قائمة بأفضل 10 أماكن سياحية.

© Photo / CC أكثر مدن العالم اعتمادا على السياحة في مداخيلها المالية

وكانت لإيطاليا الحصة الأكبر في أول ثلاث مراتب، حيث احتل المسرح الروماني "كولوسيوم" صدارة القائمة كأكثر الأماكن المفضلة للسياح.

وحل ثانيا متحف الفاتيكان في العاصمة الإيطالية روما، كثاني أكثر الأماكن سياحة، متقدما على تمثال الحرية الشهير في نيويورك الأمريكية.

وجاء في المركز الرابع متحف "اللوفر" في العاصمة الفرنسية باريس، وخامسا وليس ببعيد عن المتحف الباريسي حل "برج إيفل"، وحلت كاتدرائية "Sagrada Familia" أو "العائلة المقدسة" في برشلونة الإسبانية بالمرتبة السادسة، وسابعا جسر Golden Gate" في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجائت منطقة "Stonehenge" الأثرية في إنجلترا بالمرتبة الثامنة، وتاسعا جاء "قصر فيرساي" الفرنسي، وفي المرتبة العاشرة "Canal Grande" في مدينة فينسيا الإيطالية.