قائمة بأفضل سيارات حازت على ثقة مالكيها

نشر موقع "CarMD" الأمريكي قائمة بالسيارات الأفضل و التي حازت على ثقة مشتريها، معتمدين في إحصائيتهم على العديد من المزايا الفنية المتعلقة بالسيارات.

فبحسب الموقع الأمريكي، الذي اعتمد في تصنيفه على دراسة الحالة الفنية لـ5,6 مليون سيارة التي تم إصدارها آخر 22 عاما.

© Photo / YOUTUBE//Roy Zukerman شاهد...سيارة تويوتا الجديدة

توصل القائمون على أن أفضل محركات السيارات التي تم إنتاجها، كانت محركات سيارات "تويوتا"، حيث حافظت هذه المحركات على جودتها بالرغم من مرور وقت طويل عليها.

في حين حلت سيارات "أكورا" في المرتبة الثانية وسيارات "هيونداي" في المرتبة الثالثة.

كما ضمت قائمة الخمسة الأوائل سيارات "هوندا" و"ميتسوبيتشي"، بالإضافة لسيارات "سوبارو" و"بويك" ومرسيدس بنز" و"لكزس" و"نيسان".