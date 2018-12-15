بالصور... مشاهير احتفلو بزواجهم في 2018

شهد عام 2018 حفلات زفاف ضخمة تجاوزت تكالفيها ملايين الدولارات، وكان على رأسها حفل زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل والذي استحوذ على اهتمام وسائل الإعلام، وتحول إلى حديث العالم أجمع.

زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

أقيم حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في 19 مايو/أيار 2018 في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في بريطانيا، بحضور نحو 2640 شخصا بينهم عدد قليل من المشاهير وأفراد من عامة الشعب وغاب عنه والد العروس لأسباب صحية.

وبلغ إجمالي تكلفة زواج الأمير هاري من ميغان 2.7 مليوني دولار أمريكي. أما فستان ماركل فكان من تصميم المصممة البريطانية كلار ويت كيلر، بقيمة 270 ألف دولار أمريكي.

© REUTERS / POOL ميغان ماركل والأمير هاري

زفاف جاستين بيبر وعارضة الأزياء هايلي بالدوين

تزوج المغني الأمريكي جاستين بيبر البالغ من العمر 24 عاما من عارضة الأزياء هايلي بالدوين (21 عاما) في شهر أيلول/سبتمبر الماضي في نيويورك دون توقيع اتفاق ما قبل الزواج.

ولم يخبر الزوجان أي شخص في فريق عملهما عما كانا ينويان القيام به، ولكن سرت الشائعات بعدما شوهدا وهما يخرجان من محكمة في نيويورك. وقال مصدر مقرب لجاستين أن الزوجين لا يزالان يخططان لإقامة احتفال رسمي.

وتبلغ ثروة بيبر 265 مليون دولار تقريبا في حين أن ثروة هايلي تحوم حول 3 ملايين دولار.

بطلا "صراع العروش" كيت هارينغتون وروز ليزلي

أقام بطلا المسلسل الأمريكي الأوسع انتشارا "صراع العروس" حفل زفاف 23 يونيو/حزيران الماضي في كنيسة بالقرب من قلعة "واردهيل" في أبردينشاير باسكتلندا بحضور مشاهير أغلبهم من الممثلين في المسلسل أيضا.

والتقى كلا من النجمين خلال تصوير المسلسل عام 2012، وأعلنا خطوبتهما في شهر سبتمبر/أيلول 2017.

© AP Photo/ Jane Barlow زفاف بطلا "صراع العروش" كيت هارينغتون و روز ليزلي

زفاف الممثلة الأمريكية إميلي راتاجكوفسكي

عقدت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية إميلي راتاجكوفسكي قرانها على صديقها الممثل سيباستيان بير مكلارد في محكمة بمدينة نيويورك في شهر آب / أغسطس الماضي. وبخلاف الحفلات المعتاد إقامتها على ظهور اليخوت وغيرها من المظاهر الباذخة. قررت العارضة الشهيرة التي لمعت على إصدارات ڤوغ العالمية، التخلي عن كل هذه المظاهر وعوضا عن ارتداء الفستان الأبيض التقليدي، اكتفت بارتداء بذلة بسيطة من زارا لا يزيد إجمالي سعرها عن 200 دولار أمريكي، واعتمرت قبعة ازدانت بوشاح شبكي غطى جانباً من وجهها.

— Emily Ratajkowski (@emrata) March 2, 2018

زفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث الثانية

احتفلت بريطانيا في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بزفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث من صديقها جاك بروكسبانك، في ثاني حفل زفاف ملكي في قلعة وندسور هذا العام، بعد زفاف ابن عمها الأمير هاري.

وأشارت تقارير عدّة إلى أن إجمالي تكلفة العرس وصل إلى نحو 2.5 مليون دولار.

© REUTERS / Owen Humphreys حفل زفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث في قلعة وندسور، بريطانيا 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

وأطلت العروس بثوب زفاف ملكي فاخر يتميز بالكلاسيكية من تصميم بيتر بيلوتو وكريستوفر دي فوس، صاحبا دار بيتر بيلوتو في بريطانيا. وتبلغ يوجيني من العمر 28 عاما، وترتيبها التاسع من حيث تولي العرش البريطاني بعد شقيقتها بيتريس.