بالصور... مشاهير احتفلو بزواجهم في 2018

زفاف الأمير هاري وميغان ماركل
أقيم حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في 19 مايو/أيار 2018 في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في بريطانيا، بحضور نحو 2640 شخصا بينهم عدد قليل من المشاهير وأفراد من عامة الشعب وغاب عنه والد العروس لأسباب صحية.
وبلغ إجمالي تكلفة زواج الأمير هاري من ميغان 2.7 مليوني دولار أمريكي. أما فستان ماركل فكان من تصميم المصممة البريطانية كلار ويت كيلر، بقيمة 270 ألف دولار أمريكي.
زفاف جاستين بيبر وعارضة الأزياء هايلي بالدوين
تزوج المغني الأمريكي جاستين بيبر البالغ من العمر 24 عاما من عارضة الأزياء هايلي بالدوين (21 عاما) في شهر أيلول/سبتمبر الماضي في نيويورك دون توقيع اتفاق ما قبل الزواج.
ولم يخبر الزوجان أي شخص في فريق عملهما عما كانا ينويان القيام به، ولكن سرت الشائعات بعدما شوهدا وهما يخرجان من محكمة في نيويورك. وقال مصدر مقرب لجاستين أن الزوجين لا يزالان يخططان لإقامة احتفال رسمي.
وتبلغ ثروة بيبر 265 مليون دولار تقريبا في حين أن ثروة هايلي تحوم حول 3 ملايين دولار.
— Blacksnobiety (@blacksnobiety) December 15, 2018
بطلا "صراع العروش" كيت هارينغتون وروز ليزلي
أقام بطلا المسلسل الأمريكي الأوسع انتشارا "صراع العروس" حفل زفاف 23 يونيو/حزيران الماضي في كنيسة بالقرب من قلعة "واردهيل" في أبردينشاير باسكتلندا بحضور مشاهير أغلبهم من الممثلين في المسلسل أيضا.
والتقى كلا من النجمين خلال تصوير المسلسل عام 2012، وأعلنا خطوبتهما في شهر سبتمبر/أيلول 2017.
زفاف الممثلة الأمريكية إميلي راتاجكوفسكي
عقدت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية إميلي راتاجكوفسكي قرانها على صديقها الممثل سيباستيان بير مكلارد في محكمة بمدينة نيويورك في شهر آب / أغسطس الماضي. وبخلاف الحفلات المعتاد إقامتها على ظهور اليخوت وغيرها من المظاهر الباذخة. قررت العارضة الشهيرة التي لمعت على إصدارات ڤوغ العالمية، التخلي عن كل هذه المظاهر وعوضا عن ارتداء الفستان الأبيض التقليدي، اكتفت بارتداء بذلة بسيطة من زارا لا يزيد إجمالي سعرها عن 200 دولار أمريكي، واعتمرت قبعة ازدانت بوشاح شبكي غطى جانباً من وجهها.
— Emily Ratajkowski (@emrata) March 2, 2018
زفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث الثانية
احتفلت بريطانيا في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بزفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث من صديقها جاك بروكسبانك، في ثاني حفل زفاف ملكي في قلعة وندسور هذا العام، بعد زفاف ابن عمها الأمير هاري.
وأشارت تقارير عدّة إلى أن إجمالي تكلفة العرس وصل إلى نحو 2.5 مليون دولار.
وأطلت العروس بثوب زفاف ملكي فاخر يتميز بالكلاسيكية من تصميم بيتر بيلوتو وكريستوفر دي فوس، صاحبا دار بيتر بيلوتو في بريطانيا. وتبلغ يوجيني من العمر 28 عاما، وترتيبها التاسع من حيث تولي العرش البريطاني بعد شقيقتها بيتريس.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)