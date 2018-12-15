متصفح وألعاب... إضافة جديدة إلى شاشة فيسبوك

أضافت شركة فيسبوك مزايا جديدة إلى شاشتها الذكية بورتال portal في مسعى إلى تشجيع المستخدمين على اقتنائها بعد تخفيض سعرها.

جهازي بورتال وبرتال بلس الذين يسمحان بالتواصل المرئي أصبحا يدعمان الألعاب الإلكترونية كما تم إضافة متصفح ويب لهما، وأصبح يمكن التحكم بما تعرضه الشاشة أثناء المكالمات.

وأضافت فيسبوك إمكانية تحديد أسماء مستعارة، مثل "أمي" أو"أبي" أو"زوجي" إلى جهات الاتصال، لإلغاء الحاجة إلى قول الأسماء الكاملة أثناء إلقاء الأوامر الصوتية، كما أضافت الشركة تأثيرات جديدة للواقع المعزز لتظهر أثناء المكالمات.

كما أضافت الشركة كتبا جديدة إلى ميزة "وقت الحكاية" الخاصة بالجهاز، وأضافت iHeartRadio إلى ميزة مشاركة الموسيقى في المكالمة التي تتيح للمستخدمين مشاركة الموسيقى المتزامنة مع الشخص الموجود على الطرف الآخر من المكالمة.