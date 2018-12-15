رغم المخاوف.. الذكاء الاصطناعي سيغير حياة البشر بحلول 2030

وتنبأ 60% من هؤلاء الخبراء أن الحياة البشرية قد تكون أفضل بحلول عام 2030 حيث أن الذكاء الاصطناعي سيوفر الوقت والمال والأرواح في المجتمعات ووسائل النقل والمرافق والعمليات التجارية والمزارع وغيرها كما سيتوفر المزيد من الفرص للأفراد للاستمتاع بمستقبل أكثر تخصصا حسب الدراسة.

في حين توقع حوالي 37% منهم عكس ذلك تمامًا، ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من هؤلاء الخبراء بغض النظر عما كانوا متفائلين أم لا، أعربوا عن مخاوفهم بشأن الأثر طويل المدى لتطور الذكاء الاصطناعي على البشر.

ومن بين تلك المخاوف سوء استخدام البيانات، وفقدان الوظائف، وفقدان السيطرة عند اتخاذ القرار في الأنظمة الرقمية حيث يتم التنازل عنه إلى أدوات تعتبر صندوق أسود black box تأخذ البيانات وتعطي الإجابات بدون مبررات، وتآكل في قدرتنا على التفكير، بالإضافة إلى الفوضى التي ستنتج عن الأسلحة المؤتمتة، وجرائم الأمن الإلكتروني.