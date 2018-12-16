إليسا تكشف: ذلك الجزء من جسدي سبب لي أزمات كبيرة (فيديو)

حكت إليسا خلال مشاركتها في جلسة حوارية بالأردن، عن تعرضها للتنمر بسبب شكل فمها، وقالت إنها كثيرا ما تتلقى تعليقات بسبب شكل شفتيها، لكنها لم تتأثر، وكانت ترد على الساخرين منها قائلة: "أنا إليسا لما تقدروا تعملوا إلى قدرت عملتوا ابقوا أحكوا عن أي شغلة عندي".

وأكدت إليسا في حديثها أن مشكلة التنمر تؤثر بشكل أكبر على الأطفال الصغار، وأنه على الأهل متابعة الأمر والتحدث مع أطفالهم لمواجهة ما يعانوه في المجتمع من مضايقات.

من ناحية أخرى، أعلن مدير شركة "روتانا"، سالم الهندي، عن انتهاء خلافات إليسا مع الشركة، بعد لقاء جمعها به.

ونشر مدير شركة "روتانا"، سالم الهندي، عبر حسابه على "إنستغرام"، مقطع فيديو، أكدت فيه إليسا أنها أصبحت سعيدة الآن بعد اللقاء الذي جمعها معه، مشيرة إلى أنه لا يرفض لها طلبا، وحقق لها كل ما كانت تتمناه".