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13:15 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    عملاء يستخدمون ماكينات صراف آلي

    بفضل خدعة... مراهق ينفق 1.6 مليون دولار في 4 أشهر

    © REUTERS / GLEB GARANICH
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    "لم أكن اتخيل أن يبتسم في يوم من الأيام الحظ لي بمثل تلك الطريقة"، تلك كانت الكلمات التي اعترف بها المراهق الأسترالي، دان سوندرز.

    وكشف سوندرز، كيف أنه استفاد من خدعة موجودة في ماكينة الصراف الآلي "ATM" الموجودة في الحانة التي يعمل بها ليحصل على أكثر من 1.6 مليون دولار أمريكي.

    صراف آلي
    © REUTERS / DANISH SIDDIQUI
    ماكينة صراف آلي كلما طلبت 20 يورو أعطتك 50... أين مكانها
    وبدأت القصة، وفقا لما نشره موقع "ديمراج" حينما كان يحاول أن يسحب سوندرز أموالا من بطاقته الائتمانية ليتم كتابة "إلغاء المعاملة" وتخرج بطاقة الائتمان الخاصة به، ليدرك أنها لا تحتوي على أي نقود، ولكنه فوجئ بالماكينة تخرج له النقود.

    ويقول المراهق الأسترالي: "ظللت في حيرة لفترة من الوقت، وكنت أظن أنه سيلقى القبض علي لأنني حصلت على أموالا بصورة غير قانونية، لكن مر أسبوعين ولم يحدث شيء".

    وتابع "ظللت لفترة مرتبكا كنت أظن أن البنك أو الشرطة سيتعقبوني، خاصة وأن صورتي مسجلة في كاميرات المراقبة".

    ومضى "لكن بمرور الوقت كررت تلك التجربة ووجدت الماكينة تخرج لي النقود أيضا رغم كتابتها إلغاء المعاملة".

    وأشار إلى أنه ظل يكرر نفس الخدعة تقريبا لأكثر من 4 شهور ونصف.

    وأوضح أنه كان ينفق جميع النقود التي تخرج له، حتى أنه أنفق 20 ألف دولار في أسبوع واحد، ووصل إلى أنه أنفق 1.6 مليون دولار في 4 أشهر.

    وقال المرافق الأسترالي: "لم أشعر بالندم ولو مرة واحدة على استغلالي ثغرة الصراف الآلي المجنونة، لكني لست نادما أيضا على إنفاقي لتلك النقود ببذخ، لقد رغبت أن استمتع بحياتي لإدراكي أن تلك الخدعة ستكشف يوما ما".

    وأوضح أنه أنفق النقود ببذخ على تأجير طائرة خاصة لنقله وبعض أصدقائه لجزيرة آسيوية نائية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وللسفر إلى أحد المطاعم الفخمة في أوروبا.

    وأردف "هل أنا مجرم دولي؟!، أنا فقط حصلت على الأموال، وأنفقتها، أعتقد أني لست مجرما".

    ولكن الصدمة التي كشفها الموقع في النهاية، أن تصريحات دان سوندرز، جاءت بعد تسليمه لنفسه للشرطة الأسترالية، وقضائه فترة داخل السجن ليعود إلى عمله التقليدي في مجال الضيافة، الذي يحصل منه على راتب 22 دولار في الساعة.

    وأتم الشاب الأسترالي:

    رغم أني فقدت شجرة الأموال التي كانت تدر علي الملايين يوميا، إلا أنني لم أفكر يوما في العودة لإعادة المحاولة في ماكينة الصراف الآلي مرة أخرى.

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