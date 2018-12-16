بالفيديو... أموال من السماء تثير هلع السكان في هونغ كونع

وصل موسم الأعياد مبكرا هذه السنة إلى مدينة هونغ كونغ بعد قيام رجل أعمال بنثر الدولارات من إحدى الأسطح في حي شعبي فقير.

وأظهرت مقاطع فيديو متنوعة للحظة قيام الشخص بإسقاط الأموال من إحدى البنايات، هذا الأمر أثار الهلع والفوضى بين السكان الذين بادروا فورا إلى القيام بالتقاط النقود الورقية التي كانت تهطل عليهم كالشتاء في الحي.

وازاداد الهيجان الشعبي بعد أن أدرك جميع القاطنين في الحي عن أن هناك أموال تتساقط من سطح أحد الأبنية، وانقسم السكان بين من اندفع إلى أسفل العمارة للحصول عليها وأخرين تسلقوا على أسطح أبنية أخرى للحصول عليها قبل سقوطها أرضا.

وتدخلت الشرطة لتوقيف الظاهرة وطالبت السكان بتسليم الأموال التي تم التقاطها.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن الرجل الذي يقف وراء هذا الفيديو يعتقد أنه صاحب شركة "عصر كرويتوكولوكشن" التي تشجع تداول الأصول الرقمية عبر الإنترنت، وشارك الشاب أيضا في عددا من المناصب التي تبين أنه في حوزته أكوام كبيرة من النقود، ويبدو أن السلطات تتطلع الآن إلى إثبات مصدرها.