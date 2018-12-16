إليسا تكشف مقومات "فارس أحلامها" وتبدي رغبتها بالتبني (فيديو)

أعلنت الفنانة اللبنانية، إليسا، أنه من الممكن أن لا تستطيع الانجاب، ولكنها أبدت رغبة على التبني.

وقالت خلال ندوة "نساء في الخطوط الأمامية" إنها تريد الارتباط برجل ترتبط به "إنسانيا"، مؤكدة أنها لم تعثر على هذا الشخص إلى الآن، ولن تقبل على الزواج إلا في حال توافر هذه الشروط في الشريك المستقبلي.

وأضافت أن والدها كان ضد فكرة الزواج قبل أن تُتم دراستها وتعليمها، كما ترك لها حرية التفكير في الزواج بعد انتهائها من التعليم.

وأشارت إلى أنها تربت على "حرية الاختيار كامرأة لها حقوق وحريات".