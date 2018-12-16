الكشف عن الممثلين الأكثر بحثا على "جوجل" لعام 2018

كشفت خدمة إحصائيات جوجل "Google Trends" عن أكثر الممثلين بحثا على محرك البحث حول العالم.

وتصدر النجم الأمريكي الشهير سيلفستر ستالون قائمة تضم 10 ممثلين، والذين جرى البحث عنهم في عام 2018 على محرك البحث غوغل Google وفق ما ذكر موقع CINEMA BLEND الأمريكي.



© AP Photo / Chris Pizzello/Invision رغم بلوغه 72 عاما... سيلفستر ستالون يبهر جمهوره بتدريبات عنيفة

واحتل سيلفستر ستالون المرتبة الأولى، ويبدو أن ذلك يرجع في معظمه إلى مجموعة أعماله السينمائية، رغم أن عناوين الأخبار الصادرة خلال فصلي الصيف والخريف تحدثت حول التحقيق في مزاعم ضلوعه في حادثة اعتداء.

وتلى ستالون كل من لوغان بول، وبيل كوسبي، وروزان بار، وأليسون ماك، حيث تصدر جميعهم عناوين الصحف الرئيسة خلال العام بسبب قضايا مثيرة للجدل.

كم دخل بيت دافيدسون ضمن تلك القائمة أيضا، حيث منحته علاقته بالمغنية أريانا غراندي شهرة واسعة خلال عام 2018.

وجاء الممثل غاري أولدمان الحائز على جائزة الأوسكار ضمن تلك القائمة لأسباب جيدة وأخرى سيئة.

وفيما يلي ترتيب القائمة: " 1- سيلفستر ستالون، 2- لوغان بول، 3- بيت ديفيدسون، 4- بيل كوسبي، 5- نواه سنتينيو، 6- دونالد غلوفر، 7- أليسون ماك، 8- غاري أولدمان، 9- سابنا شودري، 10- روزان بار".