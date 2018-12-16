راغب علامة يهاجم الأوضاع في لبنان... ويتلقى "سيل من الردود"

هاجم المطرب اللبناني راغب علامة الأوضاع في بلاده، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له في الفترة الأخيرة من قبل أحد النواب.

وقال راغب علامة على حسابه الشخصي بموقع تويتر: "عندما يتحول المواطن إلى مجرد دافع للضرائب لا يعرف كيف يذهب باله وأحيانا كرامته".

عندما يتحول المواطن الى مجرد دافع للضرائب لا يعرف كيف يذهب باله وأحياناً كرامته

عندما لا يصلح الهواء للتنفس،والفضاء للحرية،والماء للزهور

وعندما تعجز الدولة عن حماية أمعاء الأبناء وعيون الأمهات

وعندما تلبس الشياطين البسطاء باسم الدين وتعزف لحن الفساد بقيثارة الطائفية#طار_البلد — Ragheb Alama (@raghebalama) December 16, 2018

وأضاف علامة:"عندما لا يصلح الهواء للتنفس،والفضاء للحرية، والماء للزهور، وعندما تعجز الدولة عن حماية أمعاء الأبناء وعيون الأمهات، وعندما تلبس الشياطين البسطاء باسم الدين وتعزف لحن الفساد بقيثارة الطائفية".

وتلقى راغب علامة ردود كثيفة على تغريدته، واعتبر محمد بدر الدين فى تعليقه أن باب الضرائب أكبر باب "لهدر الأموال بعد المطار والميناء".

هذا اكبر باب للهدر بعد المطار رالمرفأ. لكن هذه الامور معروفة ، وهنالك مشروع لالغاء هذه الرواتب ولكن النواب لم يتجرأو على مناقشته بعد بسبب الخوف من المتسلطين القدماء — Mohamad A Badreddine (@sayedBadreddine) December 15, 2018

​وليش مستغرب، حتى النواب الحاليين أغلبهم يقبض ولا يعمل بل يسبب مشاكل لخلق الله 😏😏

— Rita Mokbel (@MokbelRita) December 16, 2018

​أما ريتا مقبل، فقالت "وليش مستغرب، حتى النواب الحاليين أغلبهم يقبض ولا يعمل بل يسبب مشاكل لخلق الله".

ولم تنته بعد أزمة مطالبة نائب لبناني بقطع رأس راغب علامة، على إثر عرض أحدث أغنياته "طار البلد".

وتحث أغنية "طار البلد" الشعب اللبناني على التحرك ضد الفساد وطغيان الأزمات المعيشية.

وكان علامة قد نشر هذه الأغنية، في وقت فشلت فيه الأطراف السياسية في لبنان في الاتفاق على حكومة ائتلافية جديدة بعد أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات رغم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الملحة.

وفيما بعد تعرض النجم اللبناني لهجوم جديد، ونشر ثلاث تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر" عبر فيها عن سخطه من الأخبار التي يتدوالها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عنه.

هناك عشرات الحسابات الوهمية مثلا بيكون اسمه رياض بيصير اسمه جوزفين او اسمه طوني بيصير فاطمة.صور وهمية وحسابات وهمية. يصفوهم بالذباب الالكتروني.يحاولوا أن يزعجوا الناس للإبتزاز.إذا أزعجكم أحدهم ردوله بكلمة #ذباب أو #ابتزاز أو تجاهلوهم كما يفعل مكتبنا بطلب من السوبر ستار. #تجاهل — Ragheb Alama (@raghebalama) December 14, 2018

وكتب علامة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "هناك عشرات الحسابات الوهمية مثلا بيكون اسمه رياض بيصير اسمه جوزفين أو اسمه طوني بيصير فاطمة، صور وهمية وحسابات وهمية، يصفوهم بالذباب الإلكتروني".