نجل "الزعيم" يتعرض لحادث... ومصمم المطاردات في حالة خطيرة

تعرض الفنان الشاب محمد إمام، الأبن الأصغر للزعيم عادل إمام، لحادث قوي خلال تصويره أحد المشاهد الخطرة الخاصة بفيلمه الجديد، كاشفا إصابته خلال الحادث، ووجود مصمم المطاردات في حالة خطرة.

وأعلن محمد إمام، أن الإصابة حدثت خلال تصوير أحداث فيلمه الجديد "لص بغداد"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكتب إمام في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه تعرض لحادث موتسيكل في أثناء تنفيذ حركة خطرة في فيلم "لص بغداد"، بالإضافة إلى إصابة مصمم المطاردات الأجنبي.

وتابع "الحمدلله على كل شيء.. حادثة موتسيكل جامدة أثناء تنفيذ حركة خطرة في فيلم لص بغداد بس ربنا ستر".

الحمدلله على كل شئ.. حادثة موتسيكل جامده أثناء تنفيذ حركة خطرة في فيلم #لص_بغداد بس ربنا ستر.. انا كويس الحمدلله.. شوية كدمات على جروح.. بس مصمم المطاردات الأجنبي كان في حالة صعبه جداً و بدأ يتحسن النهاردة الحمدلله.. شكراً لجمهوري و زمايلي و أصدقائي اللي حبوا يطمنوا عليا❤️🙏🏼 pic.twitter.com/MZu3pCxQin — محمد إمام (@Mohamed_Emam) December 15, 2018

وأكمل "أنا كويس الحمدلله.. شوية كدمات على جروح.. بس مصمم المطاردات الأجنبي كان في حالة صعبه جدًا وبدأ يتحسن النهاردة الحمدلله.. شكراً لجمهوري وزمايلي وأصدقائي اللي حبوا يطمنوا علي".

يذكر أن فيلم "لص بغداد"، من بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبدالله، وأحمد العوضي، وفتحي عبدالوهاب، وبيومي فؤاد.