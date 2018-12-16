ممثلة أمريكية تفقد ذراعها خلال تصوير مشهد خطير (صور)

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تعرضت الممثلة البديلة، أوليفيا جاكسون، لإصابات بالغة أثناء تصويرها الفيلم، وحصلت على 2.7 مليون دولار كتعويض لها.
وسبق لأوليفيا قامت جاكسون أداء الحركات الخطيرة في أفلام مشهورة "حرب النجوم" و"حراس المجرة" و"ماد ماكس"، قبل أن تنتهي مسيرتها المهنية بعد الإصابة.
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Operation #7 done & dusted. My zygoma (cheek bone) was shattered & went back through my ear canal so my ear canal closed up with scar tissue. Today opened my ear up so I can hear @davegstunts snoring again 😂 Cat scan is a recent one of my now healed cheek bone with plates holding it together. Some incredible surgeons out there! Here's to @perfectbalanceclinic for giving me intense scar treatment, @stevegranthealth for fixing me up naturally from the inside & #reelactionguardians & ALL the amazing people that have supported me to allow me to afford all these operations #operationfixmeup #united49
وتم تصوير مشاهد الفيلم عام 2015 في جنوب أفريقيا، وكانت أوليفيا تقوم بحركات بهلوانية على دراجة نارية، وبسبب الجو الممطر فقدت السيطرة على الدراجة واصطدمت بالكاميرا المتحركة، وتشوه الجزء الأيسر من وجهها، وبترت يدها كاملة جراء الحادث.
وأوضحت أوليفيا جاكسون أنه كان على المصور رفع الكاميرا عن اقتراب الدراجة النارية لتصوير المشهد من الأعلى لكنه لم يفعل ذلك، لتصطدم الكاميرا بوجهها وتدخل في غيبوبة لمدة 17 يوما.
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