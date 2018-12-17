كريم تعزز المنافسة مع أوبر بإطلاق خدمة جديدة

أطلقت "كريم" خدمة توصيل تغطي كل شيء من الطعام إلى الأدوية، اليوم الاثنين، لتنوع نشاطها الذي كان يرتكز على تطبيقات طلب سيارات الأجرة في الشرق الأوسط وتعزز المنافسة مع "أوبر تكنولوجيز".

وتوسعت الشركة في نشاط طلب سيارات الأجرة ليشمل ما يزيد على 120 مدينة في 15 دولة، معظمها بالشرق الأوسط منذ التدشين في 2012، بحسب "رويترز".

وصرح الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في كريم، مدثر شيخا، لـ"رويترز" من مقر الشركة في دبي: "نعتقد أن فرصة خدمات التوصيل في المنطقة أكبر حتى من خدمة طلب سيارات الأجرة. ستصبح جزءا كبيرا من كريم بمرور الوقت".

وتخطط الشركة لإنفاق أكثر من 150 مليون دولار لتطوير نشاط التوصيل، بدءا بخدمات توصيل الطعام في دبي وجدة.

وقال شيخا: "فور أن نبرهن على النموذج في الإمارات والسعودية، سترانا نذهب سريعا جدا إلى أسواق جديدة، مصر وباكستان بعد ذلك ثم بقية مواقعنا قريبا جدا".

وأجرت كريم، التي من بين مستثمريها دايملر الألمانية لصناعة السيارات وديدي، أكبر شركة لتطبيقات طلب سيارات الأجرة في الصين، تجارب على توصيل الطعام منذ استحواذها على منصة إلكترونية لقوائم المطاعم في فبراير/ شباط. تقدم كريم أيضا خدمات الدفع الرقمية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قالت كريم إنها جمعت ما يزيد على 200 مليون دولار من مستثمرين قائمين لتمويل توسعاتها.

وقال شيخا إن من "المرجح جدا" أن تغلق كريم جولة التمويل في الربع الأول من العام المقبل، لتجمع إجمالا 500 مليون دولار بما في ذلك حصيلة أكتوبر/ تشرين الأول.

وتتنافس "كريم" في كثير من المدن الرئيسة في الشرق الأوسط مع "أوبر تكنولوجيز" التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها.