جسم غامض طوله 80 كم يحوم فوق ثلاث ولايات أمريكية في آن واحد (فيديو)

رصد خبراء الأرصاد الجوية الأمريكيين جسما غامضا يحوم فوق الولايات المتحدة.

ووفقا للخبراء حام الجسم الغامض الذي يبلغ طوله 80 كيلومترا فوق ثلاث ولايات في آن واحد: إليوني وإنديانا وكنتاكي. وبقي الجسم الغامض الذي يشبه قطرة معلقة فوق الولايات المتحدة في السماء أكثر من 10 ساعات.

ووفقا للتقرير، كان الجسم على ارتفاع ثلاثة كيلومترات فوق مستوى الأرض وكان يتحرك باستمرار، ويتغير شكله. على وجه الخصوص، في البداية بدا وكأنه دائري الشكل، ولكن بعد مرور بعض الوقت أصبح أكثر استطالة.

What we believe was chaff, released by aircraft this afternoon, has been showing up on radar for the past 10 hours now. Originated south of Olney, IL at 2:50 PM and now is 150 miles SE entering far north TN. pic.twitter.com/BxLQcW2aIh — NWS Paducah (@NWSPaducah) December 11, 2018

وأشار إلى أن هذا الجسم الغامض قد لاحظه في البداية موظفو محطات الأرصاد الجوية، وبعد ذلك راقبه اختصاصيو دائرة الأرصاد الجوية الوطنية.

وأول من أعلن عن رصد الجسم الغامض هو عالم الأرصاد الجوية، واين هارت، من محطة WEHT التلفزيونية في ولاية إنديانا. واقترح أن "القطرة" الغامضة تشكلت بعد مرور طائرة النقل العسكرية لوكهيد C-130 هرقل. في الوقت نفسه، ووفقاً لما ذكره خبير الأرصاد الجوية، فإن الطائرة أطلقت أهدافا زائفة.

ومع ذلك، لم تؤكد هذه المعلومة: وقدم خبراء آخرون حججًا مضادة وشددوا على أن "القطرة" الغامضة لها درجة حرارة عالية جدًا وليست هدفا حراريا زائفا. وعلاوة على ذلك، لم تسجل أي قاعدة عسكرية في هذه المناطق حالات تحليقات سي-130.

ووضع الخبراء احتمالا آخر وهو أن "القطرة" هي نتيجة اختبار عسكري سري لمادة غير معروفة في الهواء. ومع ذلك، لم يتمكن الباحثون من التوصل إلى استنتاج عام حول نوعية الجسم الغامض. وتم نشر الفيديو على تويتر.