احذر... لا تضع المحفظة في الجيب الخلفي

حذرت دراسة حديثة من وضع المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون، والجلوس بها على الكرسي لساعات.

قالت الدراسة إن الجلوس على المحفظة خاصة إذا كانت متخمة بالبطاقات والأوراق والنقود يزيد من الضغط على أعصاب الفخذ، المتصلة بدروها في منطقة أسفل الظهر، وهو ما يفسر الكثير من الآلام في هذه المنطقة بالتحديد.

© AP Photo / Mark Lennihan دراسة جديدة لعلاج السمنة بالجينات

وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة " هيلث سينترال " إلى أن المخاطر الصحية لا لا يدركها كثير ممن يقومون بهذا السلوك الخاطئ.

وأضافت الدراسة أن الألم الشائع، الذي يمتد إلى أسفل الفخذ أيضا، ويصيب الكثير من الناس ممن تتطلب أعمالهم الجلوس لفترات طويلة على الكرسي، ناجم عن الضغط على العصب الوركي.

ومن شأن الضغط على أعصاب الورك، نتيجة وجود المحفظة، أو الجلسة الخاطئة لفترة طويلة، أن ينشر الألم إلى أعلى وأسفل منطقة الورك، وهو ما يسبب الشد العضلي لدى كثيرين.

وخلصت الدراسة إلى أن الجلوس مع المحفظة في الجيب الخلفي في وضع غير صحيح، كانت له آثار صحية كبيرة على نصف المشاركين في الدراسة.

وأوضحت الدراسة أن المخاطر تزداد مع زيادة وزن الجسم، بالإضافة إلى انتفاخ المحفظة إلى درجة كبيرة، مما يجعل الجلوس مختلا بشكل كبير، ويجعل الألم سريعا ومضاعفا.