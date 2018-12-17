ماذا طلب والد ميغان ماركل من ملكة بريطانيا

طلب والد ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، اليوم الاثنين، من الأخيرة أن تتدخل لحل مشكلته مع ابنته.

وصرح توماس ماركل، في مقابلة بثتها قناة (آي.تي.في) التلفزيونية: "أقدر أي شيء يمكنها ــ الملكة إليزابيث — القيام به، أعتقد أنها تريد حل المشكلات العائلية".

وتابع: "الأسر، سواء كانت ملكية أم لا، متشابهة ويجب أن تظل مترابطة خاصة في وقت عيد الميلاد".

وقال ماركل إن "ميغان لم ترسل له بطاقة معايدة بمناسبة عيد الميلاد وأنه يأمل أن يتمكن هو وابنته في وقت ما من إعادة بناء علاقتهما".

وأوضح: "كل ما يمكنني قوله هو أنني هنا، وهي تعلم، وحاولت الاتصال بها وأحتاج أن تسعى إلي، أحبها جدا، أحب ابنتي جدا، ويتعين أن تعرف هي ذلك".

كان توماس ماركل، أجرى مقابلة مع صحيفة تابلويد، في شهر يوليو/ تموز الماضي، معلقا على حياة ابنته الملكية.

أخبر توماس ماركل، والد ميغان ماركل، البالغ من العمر 73 عاماً، عن مخاوفه على حياة ابنته الملكية: "أعتقد أنها خائفة. أرى ذلك في عينيها، وعلى وجهها، وفي ابتسامتها، أعلم جيدا ابتسامتها، وأعرف ابنتي ولا يرضيني ما أراه الآن".

وأكد توماس، الذي لم يكن حاضرا في حفل الزفاف، يوم 19 مايو/أيار، لأسباب صحية، أنه بعد أول مقابلة كبيرة تحدث فيها بالتفصيل عن علاقته مع الأمير هاري، تم قطع الاتصال مع ميغان. ووفقاً لبعض المصادر، فإن السبب استمرار توماس اتخاذ رسوم من المقابلات مع الصحف الصفراء، على الرغم من طلب ميغان بعدم القيام بذلك.