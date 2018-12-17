ظهور أعمدة مختلفة الألوان في مدينة روسية (صور)

ظهر في سماء نيجني تاغيل أعمدة ضوء مختلفة الألوان. وتحدث خبراء لوكالة "سبوتنيك" عن هذه الظاهرة.

ووفقا للمهندس في مرصد جامعة الأورال الاتحادية، فلاديلين ساناكوييف إن أعمدة الضوء في السماء قد تنتج من تبلور الجليد في الهواء بسبب برود الطقس 10-20 درجة بشكل مفاجئ أو بسبب الرطوبة المفاجأة في الغلاف الجوي.

وقال المهندس لوكالة "سبوتنيك": "عندما تكون هناك تغيرات مفاجئة في درجة الحرارة، تجميد الرطوبة من الغلاف الجوي وبلورات الثلج وتنزل إلى الأسفل بشكل أفقي على الأرض. وفيهما ميزة مثيرة للاهتمام — فهما تعكس ضوء الفوانيس والمصابيح ومصادر الضوء الساطعة من الأسفل. وتظهر أعمدة ضوئية مختلفة الألوان ".

وأوضح ساناكوييف أن هذه الظاهرة وصفت في الأدبيات العلمية قبل 30 عاما. في المناطق الباردة ، يمكن ملاحظتها حوالي مرتين في السنة في فصل الشتاء.

وأكدت كبيرة خبراء الأرصاد الجوية في مركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية غالينا شيبورينكو أن أعمدة الضوء الملونة مرتبطة ببلورات الثلج الرقيقة في الهواء. في نفس الوقت، استبعدت مقارنتها مع الشفق القطبي.

وقالت: "الشفق القطبي ليس مثلها. يظهر في الصور أن الأعمدة أفقية، وأن مصدر الضوء هو أضواء المدينة"، مضيفة أن الهالة الضوئية تتشكل بنفس المبدأ.