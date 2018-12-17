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13:54 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    ملكة جمال الكون 2018

    تعرف على الحسناء الفلبينية الفائزة بلقب ملكة جمال الكون 2018 (فيديو وصور)

    © REUTERS / Athit Perawongmetha
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    فازت الشابة، كاتريونا غراي، البالغة 24 عاما، بلقب ملكة جمال الكون لعام 2018 في العاصمة التايلاندية بانكوك.

    وتشارك غراي في منظمة " Love Yourself" في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وتعمل كمتطوعة في منظمة "Young Focus" غير الربحية.

    الفائزة بلقب ملكة جمال الكون 2018 - الفلبينية كاتريونا غراي، في بانكوك، تايلاند 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    الفائزة بلقب "ملكة جمال الكون 2018" - الفلبينية كاتريونا غراي، في بانكوك، تايلاند 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    وحصلت على المرتبة الثانية، ممثلة فنزويلا ستيفاني غوتيريز.

    وهناك بعض الحقائق عن ملكة جمال الكون الجديدة: أولا هي مولودة من أب اسكتلندي وأم فلبينية، ولدت في أستراليا ثم انتقلت إلى الفلبين لتجد عملا في الثامنة عشرة من عمرها.

    ثانيا، كاتريونا أنهت جامعة بوسطن في نظرية الموسيقى والغناء، فهي مغنية أيضا، وقد سئلت خلال المسابقة، لو كانت ستكتب أغنية موسيقية ماذا كانت ستسميها، فأجابت، كنت سأسميها ارفع علمك، لأني أمثل الفلبين وأقف هنا غناية عن 104 ملايين مواطن فلبيني!

    وأضافت، بمجرد أن بدأت بدراسة الموسيقى، أحسست بالكمال ولم أكن أريد بعمل أي شيء آخر، وقالت لي أمي مرة، أني كنت أرقص حتى وأنا في بطنها.

    الفائزة بلقب ملكة جمال الكون 2018 - الفلبينية كاتريونا غراي، في بانكوك، تايلاند 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © REUTERS / Athit Perawongmetha
    الفائزة بلقب "ملكة جمال الكون 2018" - الفلبينية كاتريونا غراي، في بانكوك، تايلاند 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    ثالثا: هي مصممة على إنهاء مأساة الفقر في الفلبين، وحتى لديها مشروع خاص في بلدها، اسمه مشروع البدايات المشرقة، فهي تقوم على جمع المال لرياض الأطفال ورفع مستوى معيشة الطفل.

    رابعا: كاتريونا تحب السفر، وتكتب عن اكتشافاتها في مدونات خاصة عن الفيتنام والولايات المتحدة والصين والفلبين. 

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    الكلمات الدلالية:
    منظمة, موسيقى, أخبار الفلبين, ملكة جمال الكون, وكالة سبوتنيك, بانكوك
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    الفائزة بلقب ملكة جمال الكون 2018 - الفلبينية كاتريونا غراي، في بانكوك، تايلاند 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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