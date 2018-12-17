بتكلفة مليار دولار... غوغل ينشئ مقرا جديدا في نيويورك

قال محرك البحث غوغل المملوك لشركة ألفابيت، اليوم الاثنين، إنه سيستثمر ما يفوق المليار دولار لإنشاء مقر جديد في مدينة نيويورك.

وأشار غوغل إلى التوسع في وجوده في ممر التكنولوجيا في المدينة على ضفة نهر هدسون، بحسب ما نقلت صحيفة "فاينشيال تايمز".

© REUTERS / DADO RUVIC أكثر 10 رياضيين جرى البحث عنهم على "غوغل" في 2018

وقالت الشركة في مدونة على الإنترنت إن المقر الجديد المؤجر الذي تفوق مساحته 1.7 مليون قدم مربعة سيكون الموقع الأساسي لمؤسسة الأعمال العالمية لغوغل.

ويأتي ذلك بعد أن اختارت أمازون نيويورك لتكون مقرها الثاني، بحسب "رويترز".

وأعلنت شركة غوغل في مارس آذار شراء سوق تشيلسي في مانهاتن في صفقة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار.