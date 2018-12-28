ماجدة الرومي تحيي حفلها الأول في السعودية (فيديو وصور)

وتحيي ماجدة الرومي، حفلا غنائيا مساء اليوم الجمعة في مهرجان "شتاء طنطورة" في السعودية.
#فيديو | #ماجدة_الرومي @majidaelroumi: قلبي يدق يدق.. ياريتني عصفورة#ماجدة_الرومي_في_شتاء_طنطورة #عكاظ #العلا #شتاء_طنطورة https://t.co/uLkzKCNk0e pic.twitter.com/8LSclGBP2O— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) December 28, 2018
وقالت ماجدة الرومي: "يسعدني ويسعد الفرقة الموسيقية اللبنانية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، نمسي عليكم، بكل الفرح وكل الخير، شرف لنا وجودكم معنا اليوم، وشرف لنا كبير أن نغني بهذا البلد الحبيب، الذي له كل التقدير ونحترم شعبه كل هذا الاحترام"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
وتابعت الرومي "في قلبي حكي كتير، وما بعرف من وين بدي بلش، هالأرض يللي قبل ما بتكون بتخص قلوبنا، نحن بنحسبها من زمان، محسوبة على ضمايرنا، صار إلنا فيها بيوت وأهل، يمكن بقدر ما عدنا ببلدنا، بكل الوفا اللي بقلبي، وبكل الصدق، بتمنى تبقى ها الأرض الطيبة عاصمة للخير، بتمنى يبقى دارها دارا للعز، وسيوفها سيوف النصر، يبقى نخيلها مراوح الزمن، تبقى الأبية البهية العزيزة على قلوبنا جميعا".
#فيديو | الفنان راغب علامة @raghebalama في كواليس حفلة #ماجدة_الرومي_في_شتاء_طنطورة #عكاظ #العلا pic.twitter.com/yRvH7yGbc4— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) December 28, 2018
كما ظهر الفنان اللبناني، راغب علامة، في كواليس الحفل، حيث كان واحدا من فناني لبنان الذين حضروا إلى المملكة من أجل الحفل.
#ماجده_الرومي_في_العلا#شتاء_طنطوره— خالد الصالح (@Ksaleh990) December 28, 2018
هذه الفرصة ستكون فرصة ذهبية للزوار من اجل تذوق المأكولات المحلية الشعبية التي لا تزال متوارثة حتى وقتنا الحاضر pic.twitter.com/Z5ZuYBOQQ9
واستقبل السعوديون ماجدة الرومي بالترحاب على "تويتر"، وتصدر هاشتاغ "ماجدة الرومي في العلا" موقع "تويتر" في المملكة.
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