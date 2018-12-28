ماجدة الرومي تحيي حفلها الأول في السعودية (فيديو وصور)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من حفل المطربة اللبنانية ماجدة الرومي في المملكة العربية السعودية.

وتحيي ماجدة الرومي، حفلا غنائيا مساء اليوم الجمعة في مهرجان "شتاء طنطورة" في السعودية.

وقالت ماجدة الرومي: "يسعدني ويسعد الفرقة الموسيقية اللبنانية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، نمسي عليكم، بكل الفرح وكل الخير، شرف لنا وجودكم معنا اليوم، وشرف لنا كبير أن نغني بهذا البلد الحبيب، الذي له كل التقدير ونحترم شعبه كل هذا الاحترام"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وتابعت الرومي "في قلبي حكي كتير، وما بعرف من وين بدي بلش، هالأرض يللي قبل ما بتكون بتخص قلوبنا، نحن بنحسبها من زمان، محسوبة على ضمايرنا، صار إلنا فيها بيوت وأهل، يمكن بقدر ما عدنا ببلدنا، بكل الوفا اللي بقلبي، وبكل الصدق، بتمنى تبقى ها الأرض الطيبة عاصمة للخير، بتمنى يبقى دارها دارا للعز، وسيوفها سيوف النصر، يبقى نخيلها مراوح الزمن، تبقى الأبية البهية العزيزة على قلوبنا جميعا".

كما ظهر الفنان اللبناني، راغب علامة، في كواليس الحفل، حيث كان واحدا من فناني لبنان الذين حضروا إلى المملكة من أجل الحفل.

#ماجده_الرومي_في_العلا#شتاء_طنطوره



هذه الفرصة ستكون فرصة ذهبية للزوار من اجل تذوق المأكولات المحلية الشعبية التي لا تزال متوارثة حتى وقتنا الحاضر pic.twitter.com/Z5ZuYBOQQ9 — خالد الصالح (@Ksaleh990) December 28, 2018

واستقبل السعوديون ماجدة الرومي بالترحاب على "تويتر"، وتصدر هاشتاغ "ماجدة الرومي في العلا" موقع "تويتر" في المملكة.