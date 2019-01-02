أول اجتماع لهيئة الترفيه بقيادة تركي آل الشيخ... ماذا قال

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، فيديو جديد لأول اجتماعات هيئة الترفيه بعد توليه قيادتها.

وقال تركي آل الشيخ على حسابه بموقع تويتر، إن الاجتماع مع منسوبي هيئة الترفيه كان مثمرا.

واجتمع آل الشيخ مع أبرز الشركات في قطاع الترفيه.

اجتماع مثمر ان شاءالله مع منسوبي هيئة الترفية وابرز الشركات في القطاع🇸🇦👍🏻🙏🏻♥️🔥 pic.twitter.com/FJZnHA0NOp — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 2, 2019

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، متضمنا إعفاء المستشار تركي آل الشيخ من منصبه كرئيس للهيئة العامة للرياضة، مع

تعيينه رئيسا لهيئة الترفيه في المملكة.

وعقب تلك القرارات أعلن تركي آل الشيخ، استقالته رسميا من رئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وعلق تركي آل الشيخ على قرار الإعفاء قائلا: "بكل جهد وإخلاص عملت لرياضة وطني بتوجيهات من سيدي الأمير محمد بن سلمان صاحب الفضل في كل ما تم، ولا تفيه الكلمات حقه مهما قلت أدام الله عزه وأطال عمره في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين".