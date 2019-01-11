إعلان لفيلم مصري بدون أبطاله

ونشر الفنان المصري محمد الشرنوبي، فيديو تشويقي لفيلم "الممر" والذي يتحدث عن مجموعة من أفراد الصاعقة المصرية.
ولا يظهر في الإعلان التشويقي للفيلم أي من أبطال العمل، الذين يتصدرهم الممثل المصري أحمد عز، وهند صبري، وأحمد رزق.
اول اعلان تشويقي ل #فيلم_الممر #احمد_عز #محمد_الشرنوبى pic.twitter.com/uI29nIXd03— محمد الشرنوبي (@Sharnouby) January 10, 2019
وتدور الأحداث في الفيلم حول "مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل".
وفيلم الممر قصة أمير طعيمة وإخراج شريف عرفة.
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