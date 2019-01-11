إعلان لفيلم مصري بدون أبطاله

بدأ صناع فيلم مصري الجديد في الترويج له، وذلك مع اقتراب عرضه في الصيف المقبل.

ونشر الفنان المصري محمد الشرنوبي، فيديو تشويقي لفيلم "الممر" والذي يتحدث عن مجموعة من أفراد الصاعقة المصرية.

ولا يظهر في الإعلان التشويقي للفيلم أي من أبطال العمل، الذين يتصدرهم الممثل المصري أحمد عز، وهند صبري، وأحمد رزق.

وتدور الأحداث في الفيلم حول "مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل".

وفيلم الممر قصة أمير طعيمة وإخراج شريف عرفة.