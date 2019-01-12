السعوديين "يتوهمون" حفل عبد المجيد عبد الله في الرياض

عبر الكثير من السعوديين عن اشتياقهم الشديد لإحياء المطرب السعودي، عبد المجيد عبد الله، حفلا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض.

ووصل اهتمام السعوديين بإقامة المطرب لحفل في الرياض، إلى حد تدشين هاشتاغ يحمل اسم "#حفل_عبدالمجيد_عبدالله_بالرياض"، والذي أرفقوا معه روابط وهمية من أجل حجز أماكنهم في الحفل.

​ولم يشارك عبد المجيد عبد الله حتى الآن في أي حفل غنائي بالسعودية، باستثناء المشاركة الوحيدة ضمن أوبريت "أئمة وملوك" في "الجنادرية" في شهر فبراير/شباط، فضلا عن إطلالة بسيطة عبر حفلات اليوم الوطني السعودي في سبتمبر/أيلول 2017.

يذكر أن عبد المجيد عبد الله أطلق تغريدة في سبتمبر 2017، ردا على تساؤل من قبل أحد المغردين، حول إقامة حفل له في السعودية، إذ كتب يومها: "الحفلة الجايه أكيد بس هالمرة حتكون عوائل زي حفلات دبي والكويت. أخيرا حنصير طبيعيين مملكتنا الغالية في عهد جديد يبشر بكل ما فيه خير والجاي أحلى".

الحفله الجايه اكيد بس هالمره حتكون عوائل زي حفلات دبي والكويت اخيرا حنصير طبيعين مملكتنا الغاليه فعهد جديد يبشر بكل مافيه خير والجاي احلا — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) September 29, 2017

واختتم عبدالمجيد نشاطه الفني في 2018 بـ "دويتو" مع الفنان رابح صقر في الـ "ميني ألبوم" الذي طرحه صقر الأسبوع الماضي بعنوان "منهو غيرك".

وقبل ليلة رأس السنة بساعات، طرح عبدالله أغنية جديدة من كلمات عطا الله القحطاني، وألحان سهم بعنوان "الله عليك"، وتنتمي للون الرومانسي.

ويشهد 2019 نشاطا فنيا كبيرا في السعودية، وكان آخرها الحفل الأول للموسيقار المصري، عمر خيرت، الذي أقيم أمس الجمعة، ضمن عاليات مهرجان طنطورة.