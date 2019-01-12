السعوديين "يتوهمون" حفل عبد المجيد عبد الله في الرياض

ووصل اهتمام السعوديين بإقامة المطرب لحفل في الرياض، إلى حد تدشين هاشتاغ يحمل اسم "#حفل_عبدالمجيد_عبدالله_بالرياض"، والذي أرفقوا معه روابط وهمية من أجل حجز أماكنهم في الحفل.
سارع بحجز مقعدك#حفلًٍ_عبدالمجيد_عبدالله_بالُرياض— محذوف (@zooz12mohammed) January 12, 2019
التذاكر التفاصيل و الحجز من هنا:https://t.co/pv4R3DIsFx pic.twitter.com/57uSMy635V
الاسعار مناسبه للجميع— فطو.مه الامووره (@vshdidn) January 12, 2019
التفاصيل و الحجز من هنا: https://t.co/nsnkeAUftf
#حفًًل_عبدالمجيد_عُبدِِِالله_بالرياض pic.twitter.com/qRUlrsxTk1
#حفل_عبدالمجيد_عبدالله_بالِِرياض— شيخ الشباب (@earbea2) January 12, 2019
مكان الحفل التذاكر والاسعار هنا:https://t.co/xTEXhFbp01 pic.twitter.com/YTxNCbNWkM
ولم يشارك عبد المجيد عبد الله حتى الآن في أي حفل غنائي بالسعودية، باستثناء المشاركة الوحيدة ضمن أوبريت "أئمة وملوك" في "الجنادرية" في شهر فبراير/شباط، فضلا عن إطلالة بسيطة عبر حفلات اليوم الوطني السعودي في سبتمبر/أيلول 2017.
يذكر أن عبد المجيد عبد الله أطلق تغريدة في سبتمبر 2017، ردا على تساؤل من قبل أحد المغردين، حول إقامة حفل له في السعودية، إذ كتب يومها: "الحفلة الجايه أكيد بس هالمرة حتكون عوائل زي حفلات دبي والكويت. أخيرا حنصير طبيعيين مملكتنا الغالية في عهد جديد يبشر بكل ما فيه خير والجاي أحلى".
الحفله الجايه اكيد بس هالمره حتكون عوائل زي حفلات دبي والكويت اخيرا حنصير طبيعين مملكتنا الغاليه فعهد جديد يبشر بكل مافيه خير والجاي احلا— عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) September 29, 2017
واختتم عبدالمجيد نشاطه الفني في 2018 بـ "دويتو" مع الفنان رابح صقر في الـ "ميني ألبوم" الذي طرحه صقر الأسبوع الماضي بعنوان "منهو غيرك".
وقبل ليلة رأس السنة بساعات، طرح عبدالله أغنية جديدة من كلمات عطا الله القحطاني، وألحان سهم بعنوان "الله عليك"، وتنتمي للون الرومانسي.
ويشهد 2019 نشاطا فنيا كبيرا في السعودية، وكان آخرها الحفل الأول للموسيقار المصري، عمر خيرت، الذي أقيم أمس الجمعة، ضمن عاليات مهرجان طنطورة.
بداية راقية ومميزة لحفل الموسيقار عمر خيرت..🎹— MBC1 (@mbc1) January 11, 2019
@WinterAtTantora #عمر_خيرت_في_العلا #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/AD4dyqdw7x
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)