تعرف على الدول صاحبة أعلى وأقل معدل وفيات بسبب سوء التغذية

أجرى باحثون ألمان، من جامعة فريدريش شيلر في يينا، استطلاعا في بلدان رابطة الدول المستقلة على معدل الوفيات بسبب سوء التغذية.

واحتلت أوزبكستان المقام الأول، حيث يقع 394 شخصا لكل 100 ألف شخص ضحية للعادات الغذائية السيئة، وتلاها تركمانستان وقرغيزستان وأوكرانيا ومولدوفا وأذربيجان وبيلاروس وطاجيكستان وكازاخستان، وذلك وفقا لصحيفة "دايلي ميل".

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وجاءت إسبانيا على رأس قائمة الدول التي يتبع فيها الناس نظاما غذائيا صحيا حيث يأكلون الكثير من الخضار ويحدوا من تناول اللحوم الدهنية والكربوهيدرات السريعة، فيما جاءت بعدها إسرائيل وفرنسا. في هذه البلدان، توفي ما بين 43 و 46 شخصا لكل 100 ألف من عادات الأكل غير الصحية.

وتستند نتائج الباحثين الأوروبيين إلى بيانات تم جمعها في الفترة من عام 1990 إلى عام 2016.