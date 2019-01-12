بعد أن طلب أحدهم الزواج منها... فنان كويتي يتمنى السفر مع ياسمين صبري

عبر فنان كويتي عن أمنيته، التى يود أن يحققها مع الممثلة المصرية ياسمين صبري.

وقال الفنان الكويتي، عيسى المرزوق إنه يتمنى السفر مع ياسمين صبري، وذلك في أحد اللقاءات التلفزيونية.

وأجاب المرزوق على سؤال الإعلامي صالح الراشد، في من يريد السفر معه في إجازة، فقال، إنه يود السفر مع ياسمين صبري.

وسبق أن تقدم الفنان الكويتي عبد الله بهمن بطلب الزواج من ياسمين صبري، وذلك عبر رسالة وجهها إليها في مراسلات عبر السوشيال ميديا.

قال عبد الله بهمن إنه يحبها وطلب الزواج منها: "والله أحبها ياسمين صبري وكتبتلها في أكونتها إذا أنت مطلقة فأنا جاهز".

وأكد عبد الله بهمن أن ياسمين صبري قامت بحظر تواصله معها بعمل "بلوك" له.

وأشار الممثل الكويتي إلى أنه كتب الجملة نفسها على حساب مي عز الدين.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان فيلم "الديزل"، الذي عرض في عيد الأضحى، وشاركها بطولته الممثل المصري، محمد رمضان، وهو من إخراج كريم السبكي.