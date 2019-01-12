أيمن زيدان مهاجما الحكومة السورية: أعيدوا لنا دمشق كما نعرفها

توجه الفنان السوري أيمن زيدان برسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، منددا بسوء الأوضاع المعيشية التي تمر بها العاصمة دمشق هذه الأيام، ومشيرا إلى أنه لم يعد للنصر أي معنى.

وكتب الفنان زيدان في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك": انتصرنا لكن لا معنى للنصر إن لم تعد لنا أوطاننا التي نعرفها تبا للصقيع والعتمة.

وتطرق الفنان السوري إلى تفاقم حجم الكارثة التي يعاني منها الناس في المنطقة، مطالبا بحلول مستعجلة: "لا أدري إلى أين نسير لماذا لم يعد الوطن كما كان في الحكايا، أعيدوا لنا دمشق كما نعرفها".

كما لفت إلى تغاضي السلطات المسؤولة عن إيجاد حلول تقي الناس بأسهم، في إشارة إلى الغلاء المعيشي ونقص الموارد لديهم.

وأضاف زيدان على "فيسبوك": كسوري ربما أحتمل كل الصعاب لكنني لا أحتمل أن أكون غريبا، لا تجعلونا غرباء، نحن من هذه الأرض التي لم تشكو يوم، لا تسرقوا كبرياءنا ونحن نلهث خلف تفاصيل الغاز والكهرباء، تذكروا أننا سوريون وسنظل نفخر بسوريتنا.

كما كتب معبرا: لماذا تقتلون بهجتنا بالنصر، لا يتوج إكليل الغاز بالعتمة نحن سكان الضوء نكره صقيعكم وعتمتكم، شمس دمشق أكبر من تبريراتكم، دعونا نتدفأ بوطننا الذي نعشق.

وتعاني مختلف المحافظات السورية منذ أيام عديدة أزمة نقص حادة في مادة الغاز المنزلي الذي يستعمله الكثير من المواطنين أيضا للتدفئة إلى جانب الاستخدام في المطبخ.

كما تشهد سوريا منذ فترة انقطاعات متكررة وطويلة في التيار الكهربائي وما يزيد في معاناة المواطنين هي موجة البرد القاسية التي تضرب البلاد منذ أيام عديدة أيضا.