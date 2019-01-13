ميغان ماركل لم تحضر عيد ميلاد كيت ميدلتون والخلاف مستمر

غاب الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن حفل عيد ميلاد كيت ميدلتون الذي أقيم يوم الأحد الماضي.

© REUTERS / POOL بالفيديو...ميغان ماركل ترتدي حذاء بنقشة جلد البقرة

واحتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ37 يوم 6 يناير/كانون الثاني، وأشارت صحيفة بريطانية " ذي سان "، اليوم الأحد، أن ميغان ماركل والأمير هاري لم يحضرا الحفل.

وأشارت صحيفة "بيزنيس تايمز"، أن الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون حضرا الصلاة في الكنيسة مع الملكة إليزابيث الثانية في نفس اليوم، ودوق ودوقة ساسكس لم يكونا هناك أيضا.

وقامت كيت ميدلتون بالاحتفال بعيد ميلادها مع عائلتها مرة ثانية بعد ثلاثة أيام.

Prince Harry and Meghan Markle ‘NOT invited to Kate’s birthday party’ as feud rumours rage #RoyalFamily #Royals https://t.co/Ln91xW0JeU pic.twitter.com/7GgRICNpB1 — Daily Star (@Daily_Star) January 13, 2019

ووفق وسائل الإعلام، العلاقة بين ميغان ماركل وكيت ميدلتون متوترة، وأن كيت ميدلتون قالت لميغان ما أغضبها آنذاك عام 2017.

وظهر أفراد العائلة الملكية معا مرة أخرى خلال عيد ميلاد المسيح السابق 25 ديسمبر/كانون الأول 2018، ومع ذلك قال خبير لغة الجسد أن الودية بينهم هي مظاهر فقط.

وفي سياق آخر، أثارت نفقات دوقة ساسيكس ميغان ماركل فضيحة عالمية كونها تجاوزت نفقات كل الملكات والأميرات والسيدات الأول من مختلف دول العالم، وبلغت 400 ألف جنيه.