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06:46 14 يناير/ كانون الثاني 2019
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    جائزة أوسكار

    حفل الأوسكار دون مقدم لأول مرة منذ 30 عاما

    © Prayitno
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    يستعد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 هذا العام، لمفاجأة الجمهور والمشاهدين بتغيير لم يحدث منذ 3 عقود، وهو الاستغناء عن مقدم للحفل.

    وأفادت مصادر لمجلة "فارايتي" الأمريكية، أن منتجي الحفل السنوي، للاستعانة بمجموعة من نجوم الصف الأول في هوليوود، لتقديم جوائز الفئات المختلفة، بدلا من الاعتماد على اسم واحد لتقديم فقرات الحفل كما جرت العادة، ويلقي بمونولوج مناهض لسياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

    الممثل الأمريكي كيفين هارت
    © REUTERS / Andrew Kelly
    بالفيديو... كيفين هارت يفكر في التراجع عن قرار عدم تقديم حفل الأوسكار
    وجاء الإعلان عن عدم الاستعانة بمقدم لحفل الأوسكار، قبل 6 أسابيع من إقامته على مسرح "دولبي" فيب يفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في 24 فبراير/شباط المقبل.

    يذكر أن هذه هي ثاني مرة سيقام فيها حفل الأوسكار دون مقدم، منذ عام 1989.

    وكان الممثل الكوميدي الأمريكي، كيفين هارت، اعتذر عن عدم تقديم حفل الأوسكار الـ 91، بعد اتهامه بمهاجمة المثليين جنسيا، في تغريدات سابقة له.

    وقال كيفين هارت، الثلاثاء الماضي، إن استضافة حفل توزيع جوائز أوسكار كان "هدفا على قائمته لفترة طويلة".

    وأعلن في بيان له على "تويتر"، أنه اختار الاعتذار عن عدم تقديم الحفل، وذلك "لأنني لا أريد أن أكون مصدر إلهاء في ليلة يجب أن يحتفل بها العديد من الفنانين الموهوبين المذهلين"، بحسب قوله.

    وقال: "أعتذر بصدق لمجتمع المثليين عن كلماتي غير الحساسة بالماضي".

    انظر أيضا:

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