في السعودية... الأطباء ينهون معاناة طفل مع الصرع

نجح أطباء بمدينة الملك سعود الطبية، في إجراء جراحة لزراعة جهاز تحفيز العصب الحائر المطور لطفل يعاني من نوبات صرع متكررة لمدة ستة أعوام.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت الدكتورة أمل القاسمي، رئيس قسم الأعصاب بمستشفى الأطفال، إن زراعة تحفيز العصب الحائر هي طريقة معروفة كبديل لجراحة الصرع.

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ولفتت القاسمي إلى أن هذا الجهاز مرتبط بمراقبة نبضات القلب ، ويقوم بالعمل تلقائيا عند حدوث نوبات الصرع

وأوضحت القاسمي أن المريض قبل زراعة الجهاز، يمر بعدد من الفحوصات بعدها يتم البدء بالعلاج أولا، وفي حال عدم استقرار حالة المريض، يتم اللجوء للتدخل الجراحي، مثل زراعة الجهاز المحفز.

وأكدت أمل القاسمي أن فريقا طبيا متخصصا، قام بتركيب الجهاز، وأن الجراحة عبارة عن زراعة جهاز محفز مبرمج بحجم البطارية، يوضع تحت الجلد أعلى الصدر.