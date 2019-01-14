ابنة أرنولد شوارزنيغر تتزوج نجم هوليود (صور)

تقدم الممثل الأمريكي كريس برات، البالغ من العمر 39 عاما لابنة أرنولد شوارزنيغر البكر، كاثرين البالغة 29 عاما، وقد قبلت الأخيرة.

وقد أعلن الممثل الأمريكي على صفحته إنستغرام أنه سيتزوج كاثرين، وعلق، عزيزتي كاثرين، أنا سعيد لأنك قبلت بالزواج مني وفخور.

ومن غير المعلوم متى موعد الزواج حتى الآن.

ذكر أن النجم العالمي كريس برات، دخل في علاقة مع كاثرين، بمساعدة والدتها ماريا بعد أن التقى الثنائي عدة مرات في إحدى الكنائس الأمريكية.

وجاء ذلك بعد انفصاله عن زوجته السابقة الممثلة الأمريكية، آنا فاريس، ولديهم ابن عمره خمس سنوات.

وفي سياق آخر، وجه الممثل الأمريكي والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريِكية، أرنولد شوارزنيغر، سيلا من الانتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بالمعكرونة المسلوقة.