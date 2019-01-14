مفاجأة من "آبل" لمستخدميها بعد عامين من الانتظار

قررت شركة "آبل" الأمريكية إنتاج وتصنيع المنصة التي انتظرها مستخدموها منذ عامين.

وأفاد موقع "لوكس شير برسيشين" بأن الشركة بدأت تصنيع منصة الشحن اللاسلكية الجديدة، تجهيزا لطرحها بالأسواق، بعد طول انتظار لوصولها للأسواق على مدار عامين من التأخير.

© Photo / Pixabay أبل قد تطلق ملابس

وكشفت "أبل" عن منصتها الجديدة بالتزامن مع إطلاق هواتف آيفون x و8 و8 بلس التي تم تزويدها بميزة الشحن اللاسلكي ، وكانت أول الهواتف من إنتاج "أبل" تحمل هذه الميزة.

وذكرت تقارير أن أسباب التأخير هي مشاكل تقنية متنوعة تواجه الشركة في اختباراتها لمنصتها، حيث إن فكرة الشحن المتعدد لثلاث أجهزة مختلفة في الوقت نفسه، وهي هواتف آيفون وساعة أبل ووتش وسماعاتها اللاسلكية، قد تسبب ارتفاع حرارة المنصة بشكل مبالغ فيه.

وانتشرت أنباء عن نية الشركة إطلاق جيل جديد من سماعاتها اللاسلكية التي تدعم ميزة الشحن السريع، لكن من المتوقع أن يتأخر ذلك لحين طرح المنصة اللاسلكية أولًا.