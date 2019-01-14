بالفيديو... "سامسونغ" تعلن رسميا عن موعد الكشف عن هاتفها الأول القابل للطي

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، رسميا، عن موعد عرض هاتف قابل للطي، وموعد طرحه في الأسواق.

وستزيح شركة التكنولوجيا العالمية، الستار عن هاتفها الجديد والمنتظر، في 20 فبراير/ شباط المقبل، والذي يتزامن مع حدثها السنوي.

ويتوافق عام 2019 مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق سلسلة "غالاكسي" الشهيرة، والتي ستطلق "سامسونغ" فيه حدثين في كل من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية والعاصمة البريطانية لندن، بحسب مصادر مقربة من هذا الشأن.

وبحسب تقرير صادر اليوم في صحيفة "وول ستريت" الأمريكية، فإنه من المقرر أن تعرض "سامسونغ" في الحدث الجديد نسخة "كاملة الوظائف" من هاتفها القابل للطي الأكثر تطورا، فضلا عن الإصدارات الثلاثة المشاعة من هاتف "غالاكسي إس 10".

Foldable phones are officially a thing at #CES2019 pic.twitter.com/rcfrpIctlk — TicToc by Bloomberg (@tictoc) January 14, 2019

وعلى غير المعتاد، فإن "سامسونغ" ستقيم حدثها السنوي قبل أسبوع من إقامة المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة بإسبانيا، والذي كان يتم الإعلان فيه دائما عن هواتف "غالاكسي إس".