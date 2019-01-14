دراسة تكشف ارتباط التدخين وشرب الكحول مع مناطق في الدماغ

قام بالدراسة فريق من الباحثين من جامعة فودان الصينية وجامعة وأرويك في المملكة المتحدة ومؤسسات بحثية أخرى، بحسب ما نشره موقع "شاين".
وتبين أن من يشربون الكحول ينجذبون إليه لتجربة المتعة الناجمة عن نظام المكافأة في الدماغ.
كما كشفت الدراسة أنه كان لدى المدخنين اتصال دماغي منخفض بشكل عام، وخاصة في القشرة الجبهية الحجاجية الجانبية، وهي منطقة دماغية مرتبطة بالسلوك الاندفاعي.
ويحتاج المدخنون إلى تأثير محفز للنيكوتين لزيادة اتصالهم الكلي بالدماغ، بحسب الدراسة.
ويمكن اكتشاف التغيرات في اتصال الدماغ الوظيفي حتى عندما دخن المشاركون قليلا من السجائر أو شربوا كمية صغيرة من الكحول كل يوم.
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