مطعم يغرم زبائنه في حال عدم انتهائهم من طعامهم

ابتكر مطعم في إمارة دبي الخليجية، طريقة جديدة من أجل إجبار زبائنه على إنهاء طعامهم قبل مغادرة المكان.

ويفرض المطعم الواقع في منطقة البرشاء في دبي، غرامة قدرها 15 دولار أمريكي، على كل من لم ينته من طعامه، إذ يضيف المطعم الغرامة على فاتورة الزبون، وفقا لصحيفة "تايم آوت دبي" الإماراتية.

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وتطبق الغرامة في حال موافقة الزبون على الاشتراك في "العرض الخاص" من المطعم، بتوفير الطعام والمشروبات مجانا على مدار ساعتين فقط.

ويستطيع زبائن المطعم، إضافة كمية غير محدودة من الطعام، كالمعكرونة واللحم والخضروات في المرق الموجود في الإناء الذي يغلي على كل طاولة في المطعم، ويحصلون على كمية غير محدودة من المشروبات مجانا خلال هذه الفترة.

وأكدت إدارة المطعم أن الغرامة بمثابة طريقة عبقرية من أجل زيادة وعي الناس حول أهمية فضلات الطعام، وتشجعيهم على عدم التبذير والإسراف، كما أنها تحث الزبائن في التفكير بشكل جاد حول ما يطلبونه.