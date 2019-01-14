مطعم يغرم زبائنه في حال عدم انتهائهم من طعامهم

ويفرض المطعم الواقع في منطقة البرشاء في دبي، غرامة قدرها 15 دولار أمريكي، على كل من لم ينته من طعامه، إذ يضيف المطعم الغرامة على فاتورة الزبون، وفقا لصحيفة "تايم آوت دبي" الإماراتية.
ويستطيع زبائن المطعم، إضافة كمية غير محدودة من الطعام، كالمعكرونة واللحم والخضروات في المرق الموجود في الإناء الذي يغلي على كل طاولة في المطعم، ويحصلون على كمية غير محدودة من المشروبات مجانا خلال هذه الفترة.
وأكدت إدارة المطعم أن الغرامة بمثابة طريقة عبقرية من أجل زيادة وعي الناس حول أهمية فضلات الطعام، وتشجعيهم على عدم التبذير والإسراف، كما أنها تحث الزبائن في التفكير بشكل جاد حول ما يطلبونه.
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