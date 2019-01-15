إحالة أطول طائرة في العالم للتقاعد (فيديو)

وضعت أطول طائرة في العالم والمعروفة باسم "Airlander 10" خارج الخدمة بعد 6 رحلات فقط.

الطائرة العملاقة والتي تشكل مزيجا ما بين الطائرة والمنطاد، و بلغت قيمة تصنيعها حوالي 41 مليون دولار، أحيلت على التقاعد.

فبعد قيامها بست رحلات تجريبية قبل أن تسقط في نوفمبر/ تشرين الثاني، قرر القائمون عليها بإيقاف رحلاتها والعمل على تطوير طائرة جديدة.

فبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فإن شركة "Hybrid Air Vehicles" المصنعة ومقرها في مدينة بيدفورد البريطانية، قد تلقت دعما ماديا من هيئة الطيران المدني لتطوير طائرة جديدة.

وقال المدير التنفيذي للمشروع، ستيفن ماكغلينان، بأن تركيز الشركة منصب حاليا على انتاج الدفعة الأولى من الطائرة الجديدة، على أن تلبي رغبات العملاء".