تعرف على أكثر السيارات مبيعا في روسيا عام 2018

تصدرت سيارة لادا نموذج فيستا مبيعات العام الماضي حيث تم بيع 108364 سيارة، وفي المركز الثاني جاء نموذج آخر لسيارات لادا وهو غرانتا حيث بلغ حجم المبيعات 106325، وفي المركز الثالث احتلت سيارة ريو من شركة كيا، حيث باع التجار 100148 سيارة، وذلك وفقا لـتقرير رابطة الشركات الأوروبية.

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في المركزين الرابع والخامس جاء نموذجين من هيونداي وهم سيارة كريتا (67588 سيارة) وسولاريس (65581 وحدة).

كما تضمنت المراكز العشرة الأولى نموذجين آخرين من لادا الأولى لارجوس اللتي احتلت المركز السابع بنتيجة 44072 سيارة مباعة، وسيارة "اكس راي" التي جاءت في المركز العاشر بـ 34807 سيارة.

ونما سوق السيارات في روسيا خلال العام 2018 بنسبة 12.8%، ليصل عدد السيارات المباعة إلى 1.8 مليون سيارة، كما جاء في التقرير.